ميني ألبوم.. هاني محروس يكشف تفاصيل أغاني مصطفى حجاج الجديدة

كشف المنتج هاني محروس عن استعداده لطرح ميني ألبوم للمطرب الشاب مصطفى حجاج مع بداية العام الجديد.



وقال هاني محروس فى تصريحات لبرنامج عرب وود، إنه طرح أولى أغاني الميني ألبوم بعنوان قلبي معاك كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع اماديو الذى سبق ووزع أغنية سطلانة.



وأضاف هاني محروس أنه قرر طرح باقى أغاني الميني ألبوم للمطرب مصطفى حجاج دفعة واحدة وليس على فترات، كما يفعل معظم النجوم.







من ناحية أخرى، شارك مصطفى حجاج كممثل لأول مرة في مسرحية "صوابع زينب"، والتي تم عرضها في موسم الرياض.

تدور أحداث المسرحية حول شخصية أم لديها 3 بنات هن "سندس" و"نانسي" و"داليا" وتسعى لتزويجهن ولكنها تعاني بسبب شخصياتهن، لذلك تتفق مع المعلم عنتر الذي يحبها ويرغب في الزواج منها ويضعان خطة لتزويج الفتيات.