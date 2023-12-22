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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الطيب: صورتي المتداولة بقميص فلومينينسي تعود إلى عام 2015

صدى البلد

علَقَ أحمد الطيب المعلق الرياضي على الصورة المتداولة له بقميص فريق فلومينينسي البرازيلي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، التي انتشرت بشكل كبير عقب مباراة الفريق البرازيلي أمام النادي الأهلي مساء الإثنين الماضي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية وانتهت بفوز كتيبة المدرب فيرناندو دينيز بثنائية نظيفة.

وقال أحمد الطيب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN":"فوجئت بانتشار صورتي بقميص فريق فلومينينسي البرازيلي عقب مباراة الأهلي بكأس العالم للأندية التي خسرها الأحمر بثنائية نظيفة، رغم أنها منذ 8 سنوات، وكانت رفقة أحد أصدقائي أحد نجوم فلومينينسي السابقين، وأهداني قميص الفريق".

وأضاف: " فوجئت بقيام أحد الصحفيين بنشر الصورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد نهاية مباراة الأهلي أمام فلومينينسي معلقًا عليهًا: أحمد الطيب يؤازر فلومينينسي أمام الأهلي! وهو تصرف غير مقبول وغير مهني بالمرة".

أحمد الطيب الإعلامي إسلام صادق النادي الأهلي بطولة كاس العالم للاندية برنامج البريمو فلومينينسي البرازيلي فضائية TeN

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