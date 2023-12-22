إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدارس البحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وذلك لمختلف المراحل التعليمية بما في ذلك صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

تشهد امتحانات شهادة اتمام التعليم الأساسي "العام والرسمي والخاص واللغات" انطلاقتها يوم الخميس الموافق 18 يناير المقبل، لتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير. وتأتي هذه الفترة الحاسمة لتقييم تحصيل الطلاب وتحديد مستواهم الدراسي.

تهيب المديرية بالطلاب وأولياء الأمور الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل صف، وتذكر بأهمية التحضير الجيد والاستعداد النفسي للامتحانات. كما تشدد على ضرورة التواصل المستمر مع الإدارة التعليمية لحل أي استفسارات أو توجيهات.

نتمنى لجميع الطلاب التفوق والنجاح في امتحاناتهم، وأن يكون هذا الفصل دراسياً حافلاً بالإنجازات والتقدم.