عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتعاون مع الجامعة الأمريكية..

المركز الثقافي التركي يطلق فعاليات "ألبومات مصر من مجموعة السلطان عبدالحميد الثاني"

صدى البلد

أقام معهد يونس أمره بالقاهرة (المركز الثقافي التركي)، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، مساء أمس الخميس، فعالية بعنوان "البومات مصر في مجموعة صور السلطان عبد الحميد الثاني"، بمناسبة العيد المئوي للجمهورية التركية.


وشارك السفير التركي صالح موطلو شَن، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في الفعالية إلى جانب لفيف من الأكاديميين المصريين.

وقدمت الأستاذ بجامعة يلديز ومدير مركز السلطان عبد الحميد الثاني للدراسات والتطبيقات أ.د. عائشة ملك اوزيتجين عرضًا لألبومات الصور الفوتوغرافية التي قام السلطان عبد الحميد الثاني بجمعها وحفظها في مقر إقامته بقصر يلديز والتي تشمل صورا فوتوغرافية لنحو 50 دولة.

وسلطت اوزيتجين الضوء على الألبومات الخاصة بمصر والبالغ عددها 20 البوما يحوي ما يفوق على 800 صورة فوتوغرافية لمصر في القرن التاسع عشر الميلادي.


وأكدت اوزيتجين، على أهمية تلك الصور التي تم التقاطها على يد أشهر المصورين في ذلك العصر لما تعرضه من جوانب تاريخية وثقافية واجتماعية ومعمارية لمصر، فضلاً عن إظهارها لمدى ثراء التراث التركي المصري المشترك.


من جانبه، القى مدير معهد يونس أمره بالقاهرة أمين بويراز، كلمةً عبر فيها إلى الاهتمام والحب الذي يبديه الشعبان المصري والتركي لبعضهما البعض.

وقال بويراز في كلمته إن هذا الاهتمام ليس وليد اليوم او الأمس بل يمتد الى قرون طويلة مضت، ويتجلى هذا الاهتمام من خلال موضوع فعالية اليوم؛ البومات مصر التي تعتبر الأكبر حجمًا والأهم قدرًا بين تشكيلة صور قصر يلديز.


وفي تصريح له، قال السفير التركي صالح موطلو شَن، "لقد أظهر السلاطين العثمانيون اهتمامًا وحبًا وثيقًا لمصر، التي كانت جزءًا من الإمبراطورية العثمانية حتى عام 1914.

وقام السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان محبا لفن التصوير الفوتوغرافي ومهتما بمصر والحضارة المصرية على مر العصور، بجمع واحدة من أكبر وأهم المجموعات في تاريخ التصوير الفوتوغرافي العالمي.

ولفت موطلو شن إلى أن هذه المجموعة لا تقدم فكرة موضوعية عن حضارة مصر وطبيعتها ومدنها وحياتها ومعمارها وشعبها فحسب، بل تلقي الضوء أيضًا على الروابط التاريخية والثقافية بين تركيا ومصر وتحمل هذه الروابط إلى يومنا الحاضر.


وأضاف "في ضوء علاقاتنا المتطورة مؤخرًا مع مصر، سنواصل أنشطتنا الرامية لتذكر وتعريف الآثار الخاصة بتاريخنا وثقافتنا المشتركة".


وفي إطار الفعالية، تم افتتاح معرضًا يضم صورا مختارة من البومات مصر المحفوظة في قصر يلديز.

ويستقبل المعرض المقام في حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، الجمهور من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء حتى يوم 2 يناير المقبل.

فعالية
فعالية "البومات مصر في مجموعة صور السلطان عبد الحميد الثاني"
فعالية
فعالية "البومات مصر في مجموعة صور السلطان عبد الحميد الثاني"
فعالية
فعالية "البومات مصر في مجموعة صور السلطان عبد الحميد الثاني"
فعالية
فعالية "البومات مصر في مجموعة صور السلطان عبد الحميد الثاني"
فعالية
فعالية "البومات مصر في مجموعة صور السلطان عبد الحميد الثاني"
فعالية
فعالية "البومات مصر في مجموعة صور السلطان عبد الحميد الثاني"
فعالية
فعالية "البومات مصر في مجموعة صور السلطان عبد الحميد الثاني"
فعالية
فعالية "البومات مصر في مجموعة صور السلطان عبد الحميد الثاني"
فعالية
فعالية "البومات مصر في مجموعة صور السلطان عبد الحميد الثاني"
فعالية
فعالية "البومات مصر في مجموعة صور السلطان عبد الحميد الثاني"
61ef4a2b-b7e4-451a-b587-91a8b4bbdca5
61ef4a2b-b7e4-451a-b587-91a8b4bbdca5
افتتاح معرض اجتماعية الأكاديميين البعثات الدبلوماسية الجامعة الأمريكية الدبلوماسية العربية الدبلوماسية الصور الفوتوغرافية العربية والأجنبية الفوتوغرافية القرن التاسع عشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع بعد ساعات من قرار المركزي وعيار 21 الآن مفاجأة

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق ..تفاصيل

الزمالك يخطف توقيع صفقة الأهلي المنتظرة في الشتاء

معلق رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور مع الأهلي

ارتدوا الكمامات فورا|الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس أول أيام الشتاء رسميا

كنز غارق في مياه هذه الدولة بقيمة مليارات الدولارات

فيديوهات على موبايلها وحشة.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر وفاء عزت

إبراهيم سعيد يكشف عن صفقة من العيار الثقيل لـ الزمالك

موضوعات متعلقة

حزب الله يعلن سقوط اثنين من عناصره باشتباكات مع الاحتلال في جنوب لبنان

صحف السعودية|أسعار النفط تواصل الارتفاع .. روسيا تهدد الولايات المتحدة بقطع العلاقات.. كوريا الشمالية تمتلك 96 رأساً نووياً

أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيرا عاجلا لهذه المناطق من طقس اليوم

ارتفاع ضحايا زلزال الصين المدمر إلى 144 شخصا

سرايا القدس: قصف مقر قيادة الاحتلال في منطقة الزنة شرق خانيونس

جيش الاحتلال يطالب سكان مخيم البريج وجنوب وادي غزة بالنزوح لدير البلح

قصف إسرائيلي عنيف على منطقة الجرن في مخيم جباليا

على الرغم من انسحاب أنجولا من أوبك.. أسعار النفط ترتفع 1%

ترشيحاتنا

برونزية العالم| تحرك فريق الأهلي لمعلب مباراة أوراوا ريد الياباني

شاهد.. استعدادات ملعب الأمير عبدالله الفيصل لمباراة الأهلي وأوراوا الياباني

الجثة بحوزة المقاومة.. مستوطنة نيرعوز تعلن وفاة أحد الرهائن لدى حماس

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .. اقرأها الآن لا تفوت فضلها

هجوم حاد من جمهور الأهلي على أحمد عبد القادر

بالستر واللباس والزينة.. خطيب المسجد الحرام: الله كرم بني آدم على سائر المخلوقات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالي تتألق في إطلالة مميزة من تركيا.. شاهد

فوائد وضع ماء الورد على الشفاة.. النتيجة ستدهشك

طريقة عمل دبابيس دجاج بصوص التشيلي| بمذاق لا يقاوم

سرطان العين.. 5 أعراض خطيرة تشير للإصابة به| تعرف عليها

فيديو

مقطع فيديو لسيدة فلسطينية توجه رسالة للعالم يثير الجدل.. شاهد ماذا قالت؟

مقطع فيديو صادم لطائرة تهبط في شارع مزدحم بأمريكا.. شاهد

حل أزمة الدولار.. أسباب إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة للمرة الثالثة/ فيديوجراف

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ