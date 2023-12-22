جامعة حلوان في أسبوع|تنظيم معرض خيري للملابس بأسعار رمزية وفنون تطبيقية تشارك بجولة توعوية فنية لـ 13 محافظة

رئيس جامعة حلوان:

نعمل على توحيد الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني

يجب علينا أن نتكاتف جميعاً لمواجهة التحديات المناخية العالمية

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

وفي بداية الأسبوع شاركت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان في الجولة التوعوية الفنية التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسف في 13 محافظة على مدار شهر، من خلال برنامج "فنون تنموية".

وقدمت الكلية 26 ورشة عمل للكاريكاتير والجرافيتي في إطار البرنامج، الذي يهدف للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية.

وشملت الورش المحافظات: الفيوم والإسكندرية والغربية والبحيرة والقليوبية والدقهلية وبورسعيد وسوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر والعريش ودمياط والقاهرة.

قام بالتدريب معهد عزام و ياسمين جابر المعيدين بقسم الزخرفة والخريجات مصممة يارا أسامة ومصممة آية عاطف

وفي منتصف الأسبوع افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المعرض الخيري للملابس للطلاب والعاملين بالجامعة الذى نظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالتعاون مع المؤسسة الصديقية للتنمية الاجتماعية والثقافية برئاسة مجلس الأمناء الدكتور على جمعه، وبحضور الأستاذة جيهان زكي المدير التنفيذي للمؤسسة.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان تعمل على توحيد الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني للوقوف على تنفيذ المبادرات الاجتماعية، ودعم العاملين لمجابهة متطلبات الحياة، وأن الهدف من تنظيم معرض الملابس الجاهزة في إطار المسؤولية المجتمعية للجامعة، والتكافل الاجتماعي.

وبدوره أوضح الدكتور وليد السروجى أن المعرض الخيري للملابس يضم آلاف من قطع الملابس الجديدة والتى يتم توزيعها بأسعار رمزية في إطار حرص الجامعة على تقديم مختلف أشكال الدعم والرعاية الاجتماعية.

هذا وتم تنظيم المعرض تحت إشراف الدكتورة مها عبد الرحيم أمين عام الجامعة المساعد.

ومع نهاية الأسبوع أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية مشاركة الجامعة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي يعد تجمع دولي واستثمار الخبرات التي يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للمشاركة في مواجهة التحديات العالمية التي تواجهنا مثل تغير المناخ.

وقد جاءت مشاركة جامعة حلوان فى مؤتمر المناخ بالمنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء حيث شاركت بأربع جلسات حوارية وكانت الجلسة الأولى بعنوان الصحة وتغير المناخ وأدار الجلسة الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلية بجامعة حلوان وقد وجه المشاركون الى ضرورة تخصيص جزء من التمويل الدولي المخصص لمجابهة الآثار الصحية لتغير المناخ لدعم البحث العلمي وبخاصة في الدول النامية والأكثر تأثرا بالمشكلة .

وتمثلت الجلسة الثانية بعنوان الحلول المعتمدة على الطبيعة في مدن الشرق الأوسط :نحو مستقبل افضل وشارك فيها دكتور أحمد خالد رئيس قسم عمارة بكلية الفنون الجميلة وقد خلصت مناقشات الخبراء بالجلسة وتعليقات الحضور إلى التوصية بضرورة ان تعتمد المخططات العمرانية التنمية للمدن بالشرق الأوسط إلى توظيف الحلول المعتمدة على الطبيعة مع التطور التكنولوجي في البرمجيات والذكاء الاصطناعي ونظم تحليل البيانات والإنذار المبكر لمخاطر الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية مع استراتيجيات التخطيط وذلك لضمان مدن مستقبلية مستدامة وتمتلك المرونة العمرانية للتعامل مع الظواهر المناخية ذات التأثير السلبي على العمران كما تتمتع بالتكيف العمراني المطلوب في ظل التغيرات المناخية كما تطرقت التوصيات إلى ضرورة تحديث المقررات الدراسية بالجامعات والمراكز البحثية لتتوافق مع تحديات التغير المناخي كما أوصت الجلسة بضرورة تبني تطوير البنية التحتية والاستفادة من التطور التقني والأجيال الأحدث من البنية التحتية الخضراء لمواجهة التغيرات المناخية.

وانطلقت جلسة حوارية بين د.محمد الموصلي و الدكتور كريم عمارة من هندسة المطرية والدكتور محمد عطية من هندسة حلوان بعنوان (المخلفات الي طاقة) حيث تم مناقشة الطرق المختلفة للتعامل مع النفايات بداية من الدفن ثم تحويل المخلفات الي طاقة ونهاية باستخدام النفايات في الصناعات التكنولوجية، مع مناقشة التأثيرات الإيجابية والسلبية على البيئة والمياه والتربة، وتوضيح أهمية دور الجامعات في حل المشاكل البيئة عن طريق البحث العلمي وربطها بالمجالات الصناعية.

كما طرحت جلسة حوارية نظمها الجناح المصري في مؤتمر المناخ بدبي أفكارا جديدة لأغذية المستقبل من خلال إحلال البروتين الحيواني ذات البصمة الكربونية الأقل، وبما يقلل استهلاك الأرض والمياه وأوصت الجلسة على ضرورة العمل على إيجاد آليات عمل وحلول مبتكرة ورسم استراتيجية جديدة من أجل حلول الأمن الغذائي في العالم بما يضمن للأجيال المقبلة مستقبلاً مشرقاً ومستدام.

ونظم الجلسة جناح جمهورية مصر العربية في مدينة إكسبو دبي، والمخصصة لجلسات تُبحر في قضايا الغذاء من اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف قمة المناخ والزراعة والمياه كملفات ختامية للأيام المواضيعية التي شهدها المؤتمر وقد ادار الجلسة الدكتور عبد الفتاح بدر الأستاذ بكلية العلوم جامعة حلوان والدكتور محمود عبدالعزيز التوني أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان و الدكتورة أميرة درويش أستاذ علوم الأغذية بكلية الصناعة وتكنولوجيا الطاقة بجامعة برج العرب التكنولوجية

وبدوره أوضح الدكتور عماد أبو الدهب أن الجامعة شاركت في الأحداث الجانبية المصاحبة للقمة ضمن مشاركة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى في الجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء وزيارة المنطقة الخضراء للحضور والمشاركة في الحوارات التي دارت ومشاهدة العروض المختلفة التي تقدمها المنظمات العربية والدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على النواحي المختلفة وسبل المعالجة.

هذا وقد نظم مجمع الابداع والبحث العلمى بإشراف الدكتورة مايسة محمد نبيه مدير مجمع الابداع والبحث العلمى فاعليات مشاركة وفد جامعة حلوان في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28.