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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصرّف غير متوقع من كولر بعد حصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية

كولر
كولر

أهدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برونزية كأس العالم ‏للأندية، التي توج بها الأهلي بعد الفوز على أوراوا الياباني، إلى الجماهير، مؤكدًا أنه يسعى ‏جاهدًا إلى إسعادهم من خلال الفوز في المباريات والتتويج بالألقاب.‏

وقال كولر في رسالة خاصة وجهها إلى جماهير الأهلي عبر المنصات الرسمية للنادي على ‏مواقع التواصل الاجتماعي: علاقتي المميزة مع الجماهير أمر يسعدني، أحاول دائمًا أن ‏أسعدهم.‏

وأضاف: نحاول أن ننتزع لحظات السعادة من الحياة. أحاول أن أرسم البسمة على وجوه ‏الجماهير. لحظات ابتسامة الجماهير وسعادتهم لا ‏توصف بالنسبة إليَّ، وعندما يمتزج الأمر بالانتصارات والفوز بالألقاب يكون شيئًا رائعًا.‏

وتوج الأهلي بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بالسعودية بعد الفوز على أوراوا ‏الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة تحديد المركز الثالث التي أقيمت على ملعب ‏الأمير عبد الله الفيصل بجدة.‏
 

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