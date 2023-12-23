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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات للمتهم بقتل زوجته بالخصوص في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابى وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، و ماجد حسنى فوزى ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد 5 سنوات، لسائق، لإتهامة بقتل زوجته دون سبق إصرار أو ترصد طعناً بسلاح أبيض، لقيامها بعلاقة غير شرعية مع نجل شقيق زوجها.


وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 4772 لسنة 2023 جنايات الخصوص المقيدة برقم ٤٥٩ كلي جنوب بنها، بقيام المدعو "أحمد السيد شحاتة شحاتة" 52 سنة سائق بجامعة الأزهر و مقيم عزبة الأمير بالخصوص، قتل عمداً المجني عليها صباح محمد أبو هاشم محمد عطا من غير سبق إصرار و لا ترصد بأن انهال عليها لأنه في يوم 2022/4/28 طعناً بواسطة سلاح أبيض محل الإتهام التالي كانت بيده قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، و أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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