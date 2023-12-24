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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل وسعر تذاكر حفل الكينج محمد منير في رأس السنة

محمد منير
محمد منير

يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل غنائي في رأس السنة، بمشاركة فرقة مسار إجباري ومغني الراب عفروتو في القاهرة.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 31 ديسمبر الجاري، ويجتمع منير مع مسار إجباري وعفروتو لأول مرة خلال هذا الحفل، الذي سيستمر لأكثر من 6 ساعات متواصلة وتتضمن الحفلة أغنية تجمع منير ومسار إجباري وعفروتو.

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل التي جاءت كالتالي:

 

الفئة العادية: 600 جنیه.

 

الفئة الممیزة 1000 جنيه.

 

طاولة 4 أفراد 20 ألف جنيه.

 

طاولة 6 أفراد 30 ألف جنيه.

 

ويشهد مسرح "ايفوريا ارينا" حفلات غنائية وعروض مسرحية واستعراضية على مدار السنة تجمع مختلف الألوان الموسيقية بين الراب والأندرجراوند والكلاسيك والطرب.

 

محمد منير عفروتو

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