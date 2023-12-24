ميناء رفح البري يستقبل 41 جريحًا ومرافقًا فلسطينيًا وعبور 70 شاحنة مساعدات لغزة

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء 41 جريحًا ومرافقًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة، للعلاج في مستشفيات شمال سيناء وعدد من محافظات الجمهورية.



وقال مصدر طبي مسؤول، إن 27 جريحًا فلسطينيًا و14 مرافقًا عبروا رفح، حيث تم نقلهم بسيارات إسعاف مجهزة للعلاج في مستشفيات شمال سيناء والإسماعيلية وعدد من المحافظات لتلقي العلاج اللازم.



وأشار المصدر إلى أن إصابات الجرحي الفلسطينيين تنوعت ما بين جروح وكسور وبشظايا وإصابات بالرأس والعين والجسد وتم نقلهم من مستشفيات قطاع غزة إلى ميناء رفح البري بشمال سيناء عن طريق سيارات إسعاف فلسطينية.



وفي سياق متصل، دخل إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري 70 شاحنة مساعدات إنسانية من مصر ومختلف الدول والمنظمات العربية والأجنبية.



وقال مصدر مسئول إن المعبر استقبل 78 شخصا من مختلف الجنسيات الأجنبية،. حيث تم عبروا الجانب الفلسطيني إلى ميناء رفح البري.

