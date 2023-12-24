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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوسف حمدي: لاعبو الزمالك المُعارين سيشكلون قوة للفريق بعد عودتهم

صدى البلد

أكد يوسف حمدي، نجم نادي الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق المُعارين يقدموا أداء مميز للغاية مع أنديتهم وخاصة حسام أشرف وأسامة فيصل.

وقال حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "يجب أن يستفيد الزمالك من اللاعبين المُعاريين وعودتهم ستشكل قوة فنية كبيرة للفريق خلال الفترة المقبلة خاصة في بعض المراكز التي يحتاجها بمركز المهاجم وخط الوسط".

وأضاف: "معسكر الزمالك بالإمارات سيكون نموذجيا للفريق في تلك الفترة لمعالجة الأخطاء وتجهيز بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة مؤخرا".

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