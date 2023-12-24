يوسف حمدي: لاعبو الزمالك المُعارين سيشكلون قوة للفريق بعد عودتهم

أكد يوسف حمدي، نجم نادي الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق المُعارين يقدموا أداء مميز للغاية مع أنديتهم وخاصة حسام أشرف وأسامة فيصل.

وقال حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "يجب أن يستفيد الزمالك من اللاعبين المُعاريين وعودتهم ستشكل قوة فنية كبيرة للفريق خلال الفترة المقبلة خاصة في بعض المراكز التي يحتاجها بمركز المهاجم وخط الوسط".

وأضاف: "معسكر الزمالك بالإمارات سيكون نموذجيا للفريق في تلك الفترة لمعالجة الأخطاء وتجهيز بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة مؤخرا".