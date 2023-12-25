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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شركة انطلاق: مجال ريادة الأعمال شهد نجاحا بأكثر من 85% سنويا

صدى البلد

قال محمد إيهاب المدير التنفيذي لشركة انطلاق، إن رؤية الشركة الاساسية ترتكز على أن يكونوا جزء من نجاح ريادة الأعمال في مصر وأن نكون مركزا الابتكار والأبداع.

وأضافت  محمد إيهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي"، مع الاعلامي اسامة كمال، على قناة دي أم سي، نعمل على قياس تأثير كل البرامج في ريادة الأعمال من خلال تأثيرها على الأرض وكيفية توفير فرص عمل واستثمار.
 

وشدد على أن مجال ريادة الأعمال في مصر شهد نجاح ونمو بأكثر من 85% بشكل سنوي، حيث استطاع القطاع تجميع استثمارات اكثر من 1.5 مليار دولار وتم ضخهم في شركات ناشئة وتوفير أكثر من 60 ألف فرصة عمل مباشرة من خلال الشركات الناشئة.


واسترسل: لدينا من 800 إلى 1000 شركة ناشئة في مصر ويحتاجون إلى خلق بيئة داعمة للاستقرار والابداع وزيادة الوعي.
 

ريادة الاعمال الابتكار استثمارات شركة انطلاق اخبار التوك شو

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