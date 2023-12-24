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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الملك تشارلز يكسر التقاليد خلال رسالته في الكريسماس.. تفاصيل

الملك تشارلز
الملك تشارلز

من المقرر أن يكسر ملك بريطانيا تشارلز الثالث التقليد الملكي المتبع خلال رسالته المقرر أن يوجهها إلى الأمة والكومنولث، غدًا الإثنين، احتفالًا بعيد الميلاد.

وحسب مجلة "بيبول"، تعد الرسالة السنوية للملك، والتي يتم بثها في يوم عيد الميلاد في إنجلترا، بمثابة تقليد لكل من الملك والعائلات في جميع أنحاء البلاد منذ الثلاثينيات.

وغدًا الاثنين، سيشهد هذا التقليد تطورًا جديدًا، حيث سيقف الملك تشارلز بجانب شجرة حية لأول مرة، بمناسبة جهوده البيئية المستمرة.

وحسب قصر باكنجهام، فالشجرة المحفوظة في وعاء مزينة بزخارف طبيعية ومستدامة، مع بعض الضوء بما في ذلك الخشب المشغول يدويا، والصنوبر، والزجاج البني، والبرتقال المجفف والورق.

ومن المقرر أن يتم إعادة زراعتها لاحقًا بعد رسالة الملك تشارلز، حيث سيقوم بتسليم رسالته من الغرفة المؤدية إلى شرفة قصر باكنجهام.

وكان أول خطاب للملك تشارلز في عيد الميلاد العام الماضي، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.

وخلاله تحدث الملك عن فقدان والدته، ورغبته في زيارة بيت لحم.

ملك بريطانيا بريطانيا تشارلز الثالث عيد الميلاد بيبول شجرة حية

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