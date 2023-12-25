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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسام عاشور: قدمت نصيحة خاصة لـ إمام عاشور.. وحمدي فتحي تفوق عليا هجوميا

صدى البلد

أكد حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق أن النادي لايتأثر بأي غيابات أو رحيل لاعبين ووسط الاهلي به لاعبين مميزين مثل الدولية وديانج ومروان عطية وأمام عاشور وكوكا.

وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc : كنت اريد ان حمدي فتحي يقدم نفس دوري في الملعب ولكنه تفوق عليا في إحراز الأهداف والنزعة الهجومية لديه كانت كبيرة.

وأضاف: إمام عاشور لم يقدم الإضافة المنتظرة حتي الآن ولكن الوقت مازال لديه وهو لاعب جيد جدا ومازال لاعب صغير وتواصلت معه ونصحته بالايحتفظ بالكرة كثيرا ويسرع من طريقته في الملعب.

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