أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري ، خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 25 ديسمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 25-12-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.





اليورو شراء 33.8096 جنيه، والبيع 33.9936 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 39.0064 جنيه، والبيع 39.2566 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 23.1255 جنيه، والبيع 23.262 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.5345 جنيه، والبيع 4.5583 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم



الكرون النرويجي شراء 3.008 جنيه، والبيع 3.0287 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 3.0664 جنيه، والبيع 3.08 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 35.9229 جنيه، والبيع 36.0439 جنيه.



ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 21.5729 جنيه، والبيع 21.7024 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.827 جنيه، والبيع 20.9718 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية



وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 25 ديسمبر 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 25-12-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم



سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.5274 جنيه و 100.5017 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2254 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم





سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.4003 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8368 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.132 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4695 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4629 جنيه للبيع.