الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا الجمعة القادم

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح21 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها ( 15 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م ( 438 ) مسجدًا منها، ( 337 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 101 ) مسجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29/ 12/ 2023 م عدد (11460) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (654) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
1. مسجد حمد دومين – مركز إدكو
2. مسجد كدوه شمس الدين – سيدي غازي – كفر الدوار
3. مسجد 6 أكتوبر – قرية عوض سمك – مركز حوش عيسى
مديرية أوقاف سوهاج
4. مسجد قراعة – الشواولة – مركز المنشأة
مديرية أوقاف مطروح
5. مسجد نور الإسلام – مدينة سيدي عبد الرحمن
مديرية أوقاف أسوان
6. مسجد الروضة – حي الشروق – طريق السادات خلف شركة كونتكت - الكرور
7. مسجد الاستقامة – قرية السنقاري – نصر النوبة
8. مسجد الرحمة – نجع الحاج زيدان - قرية الرمادي بحري - مركز إدفو
9. مسجد عزبة الحدود – كيما قبلي أسوان – حي شرق
مديرية أوقاف كفر الشيخ
10. مسجد السخاوي البحرية – قرية فرش السخاوي البحرية – سيدي سالم غرب
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
11. مسجد الغربي الكبير – منشية سوادة
مديرية أوقاف بني سويف
12. مسجد الفاروق – منيل غيضان – إهناسيا
مديرية أوقاف أسيوط
13. مسجد البدوقة – الغنايم
مديرية أوقاف الفيوم
14. مسجد الرحمن – كفر محفوظ - طامية
15. مسجد العسال – المقاتلة – طامية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
1. مسجد كامل مجاهد – بندر بني سويف
مديرية أوقاف بور سعيد
2. مسجد الغفار - شادر عزام بحر البقر – جنوب بورسعيد
مديرية أوقاف الإسكندرية
3. مسجد دار السلام – محرم بك – إدارة وسط
4. مسجد عبد الرحمن بن عوف - قرية عرابي - العامرية
مديرية أوقاف البحيرة
5. مسجد الغربي – محلة قيس – مركز شبرا خيت
مديرية أوقاف الجيزة
6. مسجد المليحي – الديسمي - الصف