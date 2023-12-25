وكيل زراعة الدقهلية يفتتح المرحلة الثانية من الدورة التدريبية لنظم المعلومات بالمديرية

افتتح الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، المرحلة الثانية من الدورة التدريبية لنظم المعلومات الجغرافية بديوان عام مديرية الزراعة تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى.

حضر من جهة المشروع مسيو فرانك ممثل الجانب الالماني للمشروع والدكتور زكريا يحيى استشارى شركة AFC&NSCE والمهندس محمد على GIZ والمهندس محمد عبد الرحمن مساعد خبير والدكتورة عبير أبو المجد منسق المشروع وو،حدة تطوير الري الحقلي وبإشراف من مديرية الزراعة المهندس زكريا عبد المنعم زكريا مدير المكتب الفني و الدكتورة رغدة محمد فتحتى المكتب الفنى ومشرف الدورة هدير محمد.

وتستمر الندوة حتى يوم الخميس القادم لمدة 4 أيام بديوان مديرية الزراعة بالدقهلية بالتعاون مع الـ GIZ لتنظيم وترشيد استخدام الموارد المائية بالتكنولوجيا الحديثة و التدريب على برامج جوجل ايرث و sw maps و أجهزة تحديد المواقع GPS وQ gis.

وتم تدريب مجموعة من مهندسي الادارات الزراعية على استخدام صور الأقمار الصناعية الحديثة وتحديد الأحواض الزراعية والترع المغذية لها ومنها يمكن حساب وتحديد كمية المياه المطلوبة والإحتياج المائى و ترشيد المياه المستخدمة فى الزراعة والتدريب على كيفية رسم الخرائط وادخال بيانات الأحواض الزراعية و الترع و بيانات الجمعيات الزراعية.

كما تم تدريبهم أيضا على تحليل البيانات الجغرافية للوصول لإجمالى الأراضى المنزرعة بدقة عالية.