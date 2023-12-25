عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل زراعة الدقهلية يفتتح المرحلة الثانية من الدورة التدريبية لنظم المعلومات بالمديرية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

افتتح الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، المرحلة الثانية من الدورة التدريبية لنظم المعلومات الجغرافية بديوان عام مديرية الزراعة تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى.

حضر من جهة المشروع مسيو فرانك ممثل الجانب الالماني للمشروع والدكتور زكريا يحيى استشارى شركة AFC&NSCE والمهندس محمد على GIZ والمهندس محمد عبد الرحمن مساعد خبير والدكتورة  عبير أبو المجد منسق المشروع وو،حدة تطوير الري الحقلي وبإشراف من مديرية الزراعة المهندس زكريا عبد المنعم زكريا مدير المكتب الفني و الدكتورة رغدة محمد فتحتى المكتب الفنى ومشرف الدورة هدير محمد.

وتستمر الندوة حتى يوم الخميس القادم لمدة 4 أيام  بديوان مديرية الزراعة بالدقهلية بالتعاون مع الـ GIZ لتنظيم وترشيد استخدام الموارد المائية بالتكنولوجيا الحديثة و التدريب على برامج جوجل ايرث و sw maps و أجهزة تحديد المواقع GPS وQ gis.

وتم تدريب مجموعة من مهندسي الادارات الزراعية على استخدام صور الأقمار الصناعية الحديثة وتحديد الأحواض الزراعية والترع المغذية لها ومنها يمكن حساب وتحديد كمية المياه المطلوبة والإحتياج المائى و ترشيد المياه المستخدمة فى الزراعة والتدريب على كيفية رسم الخرائط وادخال بيانات الأحواض الزراعية و الترع و بيانات الجمعيات الزراعية.

كما تم تدريبهم أيضا على تحليل البيانات الجغرافية للوصول لإجمالى الأراضى المنزرعة بدقة عالية.

 

الجمعيات الزراعية الدكتور طارق صلاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ترشيد استخدام الموارد المائية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وكيل وزارة الزراعة وكيل زراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

بيان من نقابة الموسيقيين حول أغنية روبي "3 ساعات متواصلة"

ترشيحاتنا

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

السوبر المصري.. تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي

وكالة الفضاء المصرية تنظم ورشة عمل للأفارقة عن تكنولوجيا الفضاء الأساسية

السيسي يهنئ رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى عيد الاستقلال

لاعب بيسبول يهدي سيارة "بورش" لزوجة زميله بالنادي الجديد.. والسبب غريب| فيديو

وزير الخارجية لنظيره الإيراني: نؤكد ضرورة إنشاء آلية أممية لدخول المساعدات لغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلها اتغير.. شاهد ملامح روبي قبل وبعد عمليات التجميل

عيد ميلادها.. تعرف على حلم ريم مصطفى وعلاقة سعاد حسنى به.. ورأيها فى عمليات التجميل

عيد ميلادها|ابن غادة عادل يلومها بسبب مشهد جريء.. و25 صورة أثارت الجدل

جمال شعبان: النهجان خلال ارتداء الشراب أو الحذاء.. عرض لمرض خطير

فيديو

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

"بحب المحشي".. نسرين طافش توضح سبب فشل زيجات الفنانين

حصاد 2023| أعمال فنية وحملات تبرع.. كيف دعم نجوم الفن الفضية الفلسطينية؟

تخفيف الأحمال وموعد انتهاء قطع التيار وإجراءات الحكومة.. تغطية خاصة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ