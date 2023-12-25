فؤاد عودة: 200 متحور ظهر من سلالة أوميكرون خلال الـ 6 شهور الأخيرة

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أنه خلال أخر 6 شهور، كان هناك 200 متحور من سلالة أوميكرون، مشيرا إلى أن هناك 6 متحورات تحت المراقبة.

وقال فؤاد عودة، خلال تصريحات لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن متحور "JN1" هو سريع الانتشار، مؤكدا أن العلاج يكون في الوقاية والحصول على التطعيم والمتابعة مع الطبيب فور الإصابة.

وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن المتحور الجديد وصلت نسبة إنتشارة إلى 37%وززادت ، مؤكدا أنه نسبة الإصابة بالمتحور الجديد بنسبة تصل إلى 52% خلال الشهر الأخير في العالم.