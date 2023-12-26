مرض فطري غريب يقت.ل جنديا إسرائيليا ويصيب 10 آخرين في غزة

تزداد الأمور قتامة في صفوف جيش الاحتلال، حيث كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن وفاة جندي إسرائيلي وإصابة 10 آخرين بسبب مرض فطري أصابهم خلال عدوانهم على قطاع غزة.

واعترف الاحتلال الليلة الماضية اعترف بمق.تل ضابط وجندي بنيران المقاومة الفلسطينية علاوة على جرح 4 جنود آخرين.

وذكرت صحف عبرية بأن جنود الاحتلال الراجعين من غزة مصاب الكثير منهم بأزمات نفسية.

وضاعفت إسرائيل من غاراتها الجوية وقصفها المدفعي على غزة حتى في أعياد الميلاد، بينما حذرت منظمات أممية من أن الوضع الإنساني في القطاع وصل ذروة حالته الكارثية مع اقتراب الحرب من شهرها الثالث.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه زار قطاع غزة امس، مؤكدا «تكثيف» القتال ضد حركة ««حماس».

وقال نتنياهو في اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست (البرلمان) «أنا الآن عائد من غزة.. نحن لا نتوقف، نواصل القتال وسنكثفه في الأيام المقبلة وسيكون قتالا طويلا ولم يقترب من نهايته».