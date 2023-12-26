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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الخبز الفينو في المنزل

الفينو
الفينو

يعد الخبز الفينو من أكثر الأطعمة المنتشرة في البيوت المصرية خاصة خلال موسم الدراسة. 

 

نعرض لكم طريقة عمل الفينو في المنزل بمذاق شهى وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي. 

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مقادير الخبز الفينو
3 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة بكينج بودر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سكر

نصف كوب زيت

ماء للعجن

رشة ملح

 

طريقة عمل الخبز الفينو
* ضعي الدقيق مع السكر والملح في بولة كبيرة واعجنيهم مع الخميرة والبيكنج بودر بالمضرب ثم ضعي نصف كمية الزيت والماء واستمري فى الخفق حتى تتكون عجينة متجانسة ثم ضعي كمية الزيت وقلبيها بهدوء. 

عجين
عجين

* غطي بولة عجين الخبز الفينو حتى تتخمر وقطعيها على شكل كرات ثم اتركيها ترتاح ثانية ثم افرديها بالنشابة على الرخامة ثم لفيها رول واغلقي الأطراف جيدا وشكليه شبه الخبز الفينو الجاهز وضعيه في فرن ساخن حتى النضج. 

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طريقة عمل الخبز الفينو في المنزل

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