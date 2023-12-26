مصطفى الفقي: لا يمكن حل القضية الفلسطينية بدون مصر

قال د.مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه يوجد خطوط حمراء النظام السياسي في مصر يضعها في ذهنه، وفُهم جيدا أن هناك خطوط لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن الضغط عليه فيها، منها المشاركة في عمل عسكري ما، ويوجد عقلانية واضحة في الدور المصري، ومطلوب من مصر أدوار أكثر فعالية في المرحلة القادمة.

حديث عن القضية الفلسطينية

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أنه لا يوجد حل للقضية الفلسطينية بدون مصر إذ أن مصر يجب أن تضع هي الحل الذي يقبله الفلسطينيون.

وتابع أن الظروف ستفرض على مصر أدوارا أكبر في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن اتفاق أوسلو وافقوا عليه بعد موافقة مصر، ودعمت مصر الاتفاق وقتها، والقيادات الفلسطينية كانوا يلجؤون إلى مصر لمعرفة رأيها النهائي.

واستكمل أن الدور المصري قوي جدا ولها تأثير على كل الدول العربية تاريخيا، من خلال القوة الناعمة المصرية وما إلى ذلك، وهو ما كون لمصر قاعدة من القبول العام لدى الدول العربية، ولذلك مصر تتحمل عبء كبير من القضية الفلسطينية.