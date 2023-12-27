حجمه يصل 25 كيلو.. نجاح زراعة بنجر العلف بمزارع طور سيناء|شاهد

يلجأ مزارعو طور سيناء لزراعة بنجر العلف لتربية الماشية بعد نجاح زراعته في منطقة سهل القاع و كبديل العلف الصناعي بعد غلاء أسعاره .

وقال المزارعين بمنطقة سهل القاع أن علف طبيعي يزيد من إدرار اللبن في الماشية لأنه يحتوي علي نسبة كبيرة من البروتين علاوة على تحمله الملوحة المرتفعة .

وقال المهندس عازر شحاته المشرف علي زراعة مزرعة كبيرة في منطقة سهل القاع بطور سيناء إن بنجر العلف بديل طبيعي للاعلاف الاخري ويعطي كمية البان كبيرة للماشية لان به نسبة بروتين عالية بالإضافة إلي أن حجمه يصل الي ٢٥ كيلو جرام .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء إن بنجر العلف نجح في طور سيناء وراس سدر ويمكن زراعته في بيئات مختلفة مشيرا إلي أنه يزرع من منتصف أكتوبر مشيرا إلي أن أصناف مونوفيرت و بريجادير هي الافضل في إعطاء إنتاجية علاوة علي وجود أصناف اخري مثل صنف روتا وصنف بولي جروتنجا.

وأكد شطا ان طور سيناء أرض خصبة وبكر وتجود بها كثير من الزراعات والمحاصيل علاوة علي أن المزارعين بدءوا في تربية الماشية لانتاج الاسمدة.

بنجر العلف بطور سيناء

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