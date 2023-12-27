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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة لبحث تظلمات 135 مُتقدمًا للحصول على كارت الخدمات المتكاملة بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بدء انعقاد لجنة بحث تظلمات المتقدمين للحصول على كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان؛ لبحث 135 تظلمًا من ذوي الإعاقات المختلفة.

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وأوضح المحافظ أن اللجنة المُشكّلة تختص بالتقييم الطبي و الوظيفي للمتقدمين، على أن تنعقد أسبوعيًا لبحث أحقيتهم في الحصول على الكارت، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا ويتم تسجيل التظلمات بكافة مراكز المحافظة تخفيفًا عن المواطنين وذلك بالأماكن التالية :

مركز الخارجة ( مكتب تأهيل الخارجة)
مركز باريس   ( الإدارة الاجتماعية)
مركزي الداخلة وبلاط (مكتب تأهيل الداخلة)
مركز الفرافرة (الإدارة الاجتماعية - الوحدات الاجتماعية).

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