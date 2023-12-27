40 لاعبا من الدوري الممتاز.. تعرف على تفاصيل تعاقد الزمالك مع بعضهم

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات الناقد الرياضي أحمد الهواري عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب شوبير :| أحمد الهواري : ملعب أون تايم | أحمد الهواري "الزمالك جهز قائمة مكونة من 40 لاعب من الدوري الممتاز والدرجة الأولى للتعاقد مع بعضهم"

وكان الزمالك اتفق على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 24 يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.