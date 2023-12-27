طبيب الأهلي السابق يكشف كواليس مشاركة «الشناوي» و«شوبير» بنهائي أبطال أفريقيا

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أنه تفاجأ بقرار رحيله عن رئاسة الجهاز الطبي في النادي خلال الفترة الماضية.

وتابع أبو عبلة خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "علاقتي مع الجميع جيدة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق أبلغني بقرار الرحيل".

وأضاف أحمد أبو عبلة: "لم يحدث بيني وبين مارسيل كولر المدير الفني للفريق، أي خلافات كما ادعى البعض، ومن الطبيعي أن يكون هناك خلافات بسيطة بشأن تقارير اللاعبين وهذا طبيعي".

واختتم أحمد أبو عبلة: "مش منطقي أن يكون لدي رغبة في مشاركة مصطفى شوبير بدلًا من محمد الشناوي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولا ألوم الشناوي على حزنه بسبب رأي في عدم جاهزيته".