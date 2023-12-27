المهندس علاء والي أمينا لحزب المؤتمر بمحافظة الجيزة

أصدر الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المؤتمر ومؤسس مجلس القبائل العربية، قرارا بتعيين المهندس علاء والي أمين لحزب المؤتمر بمحافظة الجيزة .

وقال المهندس علاء والي ، أن المرحلة الراهنه تحتم علينا جميعا الوقوف صفا واحد وأن نضع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار ، وأن نقف جميعا خلف القيادة السياسة وندعمها فى جميع القرارات التى تتخذها من أجل مصلحة الوطن .

وأوضح المهندس علاء والي أمين حزب المؤتمر بالجيزة ، أن الأحزاب السياسية تشهد مرحلة مهمة جدا من الحراك السياسي ، ومرحلة من الديمقراطية لم تشهدها مصر من قبل وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية.

وثمن المهندس علاء والي أمين حزب المؤتمر بالجيزة ، الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية لإثراء الحياة الحزبية يعود بالنفع الكبير على الملف السياسي بشكل عام، الأمر الذي اتضح جليًا في عملية الانتخابات الرئاسية، التي شهدت حشدًا غير مسبوق وهذا يؤكد أن العمل الحزبي شهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة.

واعتبر المهندس علاء والي أمين حزب المؤتمر بالجيزة ، أن السبب الحقيقي لحالة الحراك السياسي غير المسبوقة التي تشهدها الأحزاب السياسية والشارع السيسي المصري ، يرجع الفضل في ذلك للحوار الوطني حيث أنه له دورًا كبيرًا في ذلك بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

يأتي ذلك ضمن عدد من القرارات الهامه التي يحرص الحزب دائما علي اتخاذها وضخ دماء جديدة في الحزب حيث أن المرحلة الراهنة تحتاج إلى المزيد من المشاركات والأفكار البناءة التي تساهم في رفع مستوي العمل الحزبي بشكل خاص والعمل السياسي بشكل عام ومن المعروف أن حزب المؤتمر دائما يقف خلف القيادة السياسية ، ويدعمها في جميع قرارتها المصيرية التى تحافظ على أمن وأمان الوطن والمواطن.