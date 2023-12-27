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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ صحة عامة: كورنا ساعدت على فهم طبيعة الأوبئة وتوعية الناس بالمخاطر

فيروس كورونا
فيروس كورونا

قال الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة، اليوم، إن أزمة جائحة كورونا تم الاستفادة منها بشكل كبير، موضحًا أن الجائحة ساعدت على فهم طبيعة الأوبئة وتوعية الناس بالمخاطر للأمراض.

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وأضاف "حتة" في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، بالتزامن مع اليوم العالمي للتأهب للأوبئة، أن حاليًا كل المؤسسات الصحية وغير الصحية يقدمون توعية مستمرة لها علاقة بالأمراض والأوبئة، موضحًا أن تلك التعليمات سنستفيد منها في حالة وجود أوبئة أخرى وذلك لأن تلك التعليمات تساعد على الوقاية من الأوبئة قبل حدوثها.

ولفت إلى أن حديث الأمم المتحدة عن كون فيروس كورونا ليس أخر وباء، هو أمر صحيح وذلك بسبب وجود التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر حاليًا تقوم بإجراءات لمكافحة الأوبئة عبر مبادرات 100 مليون صحة.

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