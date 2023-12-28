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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: على جنش الاعتذار عن تصريحاته المتهورة تجاه فيتوريا

صدى البلد

طالب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمود جنش، لاعب مودرن فيوتشر بالاعتذار عن تصريحاته بشأن تصريحاته، التي تحدث فيها عن عدم اختياره لقائمة منتخب مصر.

 

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جزء من تصريحات جنش نابع من دوره للفريق، يبرز في المؤتمر الصحفي ما يقدمه النادي وزملائه اللاعبين".

 

وأضاف: "يجب حساب جنش على التصريحات.. هذه التصريحات ستضعه تحت الضغوط أمام الأهلي.. وهذه تصريحات متهورة".

 

وتابع: "اتهام غير حقيقي من جنش لروي فيتوريا.. أعرف فيتوريا جيدًا، وأنه يذاكر جميع اللاعبين في الدوري".

 

وأكمل: "أعتقد أن علاء ميهوب لم يكن على علم بتصريحات جنش في المؤتمر، أو أي مسئول آخر في النادي، مسئولو النادي لن يقبلوا بتلك التصريحات".

 

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "فيتوريا يقوم بالأسلوب الصحيح في اختيار القائمة، مع ضرورة اختيار لاعبين شباب، وعلى محمود جنش الخروج ببيان اعتذار عن هذه التصريحات".

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