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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولات ميدانية لمحافظ الغربية على مدار الساعة لمتابعة شفط تجمعات الأمطار

محافظ الغربية
محافظ الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية المستمرة على مدار الساعة منذ هطول الأمطار ليلًا على محافظة الغربية وحتى صباح اليوم لمتابعة جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة ،في التعامل مع موجة الطقس السيئ، التي تعرضت لها بعض مدن المحافظة ليلا، إذ جرى الدفع بالفرق والمعدات اللازمة لرفع تجمعات مياه الأمطار بشوارع تلك المدن والقرى.

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وتابع  محافظ الغربية بنفسه استمرار عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من  الشوارع والميادين والانفاق بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات للمياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية لتلافى مشاكل زيادة المياة المتراكمة.

 

وتواصل سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية التواجد بالشوارع على مدار اليوم لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ، فضلاً عن مراجعة أعمده الإنارة والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين.

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وأعطى محافظ الغربية توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد تزامنًا مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار ومراجعة بالوعات وصفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنباً لحدوث حوادث الصعق بالكهرباء حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

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وأشار محافظ الغربية إلى متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.

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