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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض الابتكارات الطلابية لدعم ريادة الأعمال في جامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

افتتح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور سامى الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية معرض الابتكارات الطلابية المدعومة ذاتيا من جامعة طنطا، المقام على هامش المؤتمر الدولي الأول بعنوان " أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتحديات الثورة الرابعة".

والذي تعقده رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي  والدكتور محمد عبد الكريم العيسى رئيس رابطة الجامعات الإسلامية  الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأمين عام المؤتمر والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الأداب ومقرر المؤتمر والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة ومقرر المؤتمر والدكتورة نورهان الشيخ الأمين العام المساعد لرابطة لجامعات الإسلامية، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين من العديد  الجامعات المصرية والعربية والإسلامية .

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أوضح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا أن ذلك يأتي انطلاقا من مسئولية الجامعة الوطنية في تعزيز القدرات الانتاجية وتحقيق الاستثمار المعرفي، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها وزارة التعليم العالي هذا العام، موضحاً أن هذه المشروعات تهدف إلى دعم الابتكار والإبداع وريادة الاعمال لطلاب الجامعات بالتكامل مع قطاع الصناعة نحو التحول إلى جامعات الجيل الرابع، تماشيا خطة الدولة للتنمية المستدامة محاورها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

أعرب الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية عن سعادته بما شاهده بالمعرض من ابتكارات واختراعات طلاب جامعة طنطا، مشيداً بجودتها ودقة صنعها باعتبارها نماذج حقيقية وعملية قابلة للتطبيق.

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أوضح الدكتور محمود سليم أن الابتكارات شملت المعروضة 13 ابتكارا يتم تمويلها من الموارد الذاتية للجامعة بهدف تطبيق الافكار المبتكرة وتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة تعمل على تحويل المعرفة إلى اقتصاد من خلال مخرجات أكاديمية وبحثية قابلة للتطبيق، تسهم فى تطوير ودعم الاقتصاد المحلي المصري.

جدير بالذكر أن الابتكارات شملت Reverse osmosis and nanofiltration for irrigation purposes، Hybrid Car،، Smart Air Filter Green hydrogen production، SCI Ask “get your career just for free، AmicsMed vent، Mr Robot، 5G Smart City، Bio diesel production، ومستقبل البناء في بيئة خضراء استخدام نظام موفر للطاقة المستخدمة في حرق الطوب الطفلي لخفض التلوث البيئي مع انتاج طوب عالي المقاومة للكسر، والادارة المستدامة للنفايات العضوية باستخدام السماد الدودي، وتطوير ادوات تجهيزيه (kits) تجارية لتقدير التركيز والكشف عن تتابعات قواعد الحمض النووي الريبوزى منزوع الأكسجين باستخدام الصبغات الفلوريسينية والجسيمات النووية، وسيارة مضادة للصدمات(طالب مرحلة اعدادية).

كتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى كلى قبل عميد كلية الهندسة عضاء هيئة التدريس عربية عاشور وزير التعليم العالي عاطف لاستراتيجية الوطنية لإسلام لاقتصاد لتعليم العالي لجامعات لاس كلية العلوم جامعة لدعم لدكتور محمد أيمن عاشور لذكاء الاصطناعي لطلاب لجامعات المصرية لبحث العلمي

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