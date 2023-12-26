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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نهال عاطف قائما بمهام وأعمال عميد كلية العلوم جامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا قراراً بتكليف الدكتورة نهال عاطف محمد صلاح الدين وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة للقيام بمهام وأعمال عميد الكلية، بجانب عملها الأصلي ولحين صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين عميداً للكلية.

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حصلت الدكتورة نهال عاطف على بكالوريوس الكيمياء من جامعة طنطا عام 1985، والماجستير في الكيمياء من جامعة طنطا عام 1989، والدكتوراه في الكيمياء الفيزيائية من جامعة طنطا عام 1995، وعينت معيداً عام 1985 ومدرس مساعد عام 1989 ومدرس عام 1995، وأستاذ مساعد عام 2003، وأستاذ عام 2009 ،  وعينت وكيلاً لكلية العلوم  لشئون البيئة والمجتمع منذ عام 2020 حتى الآن

خدمة المجتمع جامعة طنطا محمود ذكي رئيس جامعة طنطا محمد صلاح الدين لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة كلية العلوم جامعة

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