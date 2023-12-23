إعلان قائمة طنطا لمواجهة النصر في كأس مصر غدا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا بقيادة عمرو أنور قائمة اللاعبين المشاركين في مباراة النصر القاهري غدا السبت في اللقاء الذي سوف يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث لمسابقة كأس مصر علي ملعب طنطا الثانية عصرا حيث جاءت القائمة كالتالي :

أحمد ربيع الشيخ ، مصطفي الكومي ، شهاب فتحي ، أسامة النجار ، حسام غالي ، إبراهيم جمال ، أحمد علي ، أحمد حسني ، احمد السيد عبد الهادي ، فارس طارق ، محمد مصطفي حموشه ، محمد السيد عبد الهادي ، محمد محسن شيكا ، محمد عاطف ، محمد رمضان ، محمد فاتح بوجي ، نانا آنتوي ، نصر عبد الرازق ، أقطاي عبد الله ، أحمد الشامي

وشهدت القائمه خروج عبد الرحمن الدح ، محمد حسام الشرخه ، ساهر عبد المنعم ، محمد جمال ميدو