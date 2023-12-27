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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يشهد توقيع 6 بروتوكولات مع القطاع الصناعى

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وقعت جامعة طنطا اليوم برتوكولات تعاون مع 6 شركات عاملة بالقطاع الصناعي وممثلين لسوق العمل المصري،  برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تفعيل الشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية في مجالات التدريب وتوظيف الطلاب والخريجين، وتوفير فرص عمل والأنشطة التدريبية وورش العمل المتعلقة بالتأهيل المهاري لتحسين فرص طلاب الجامعة للالتحاق بسوق العمل، إضافةً إلى إدارة مخرجات البحث العلمي والتسويق له، وتشجيع الابتكار والاختراع وريادة الأعمال، ونقل خلاصة التجارب المهنية لطلاب الجامعة ورفع درجة الوعي لديهم بمتطلبات سوق العمل.

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شهد توقيع البروتوكولات الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والدكتور سامي الشريف الامين العام لرابطة الجامعات الاسلامية، وقام بالتوقيع من جانب جامعة طنطا الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع 6 شركات شملت، الشركة العربية للتجارة والتوريدات" ال بدران" ومثلها فؤاد بدران، وشركة مبروك الدولية للصناعات الهندسية بطنطا ويمثلها مهندس محمد صلاح مبروك، و شركة الشروق للتوريدات الكهربائية ويمثلها الاستاذ ابراهيم السيد البندارى، وجمعية رجال الأعمال بالغربية ويمثلها المهندس محمد صلاح مبروك رئيس مجلس الإدارة، و شركة طنطا موتورز ويمثلها مهندس عمرو ابو فريخة، و شركة بي إم جروب للتعليم ويمثلها المهندس بسام محمد الشنواني .

الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الأستاذ إبراهيم التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالى وال الد الجامعات الإسلامية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي الأنشطة التدريبية التجارب البروتوكولات

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