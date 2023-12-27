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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احتفالية لدعم الطلاب ذوي الهمم في جامعة طنطا.. صور

جامعة طنطا
جامعة طنطا

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية وجمعية الأورمان بالتعاون مع وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة طنطا احتفالية خاصة لتوزيع «٢٨» جهاز «لاب توب» على الطلاب ذوي الهمم من أصحاب الإعاقة البصرية من أبناء جامعة طنطا.

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جاء ذلك في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بدعم تكافؤ الفرص التعليمية وشمول جميع الطلاب الأولى بالرعاية تحت مظلة كيانات التعليم المختلفة.

حضر الاحتفالية الاستاذ الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، والاستاذ الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا، والاستاذ الدكتور محمد حسين محمود،  نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم، والاستاذ الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، والاستاذ شيخ العرب طنطاوى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، والدكتوره ريهام السواح، مدير إدارة التضامن الاجتماعي بجامعة طنطا، وعميدي الكليات.

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وأكد شيخ العرب طنطاوي، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياة كريمة.

مشيداً بمجهودات جمعية الأورمان في خدمة وتنمية المجتمع والدور الرائد في العمل الخيري والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكداً توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

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من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، إلى أن «جمعية الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية بشكل عام وليس الطلاب فقط، لافتا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا.

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يذكر أن جمعية الأورمان شاركت مؤخرًا في مؤتمر «تكافؤ الفرص التعليمية» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع ألفين جهاز لاب توب مزود بأحدث برامج ناطق الشاشة للمكفوفين على طلاب المدارس والجامعات من المكفوفين وضعاف البصر، والتي تمكنهم من التعامل مع الجهاز بشكل مرن مما يسهل عملية التحصيل الدراسي,

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