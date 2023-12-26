رئيس جامعة طنطا: حريصون على تسخير كافة الإمكانيات لدعم ذوي الهمم

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، حرص الجامعة الدائم على تسخير كافة إمكاناتها؛ لدعم طلابها من ذوي الهمم؛ لتحقيق الإتاحة والدمج لهم، ودعم ورعاية الموهوبين منهم، وتفعيل دورهم التنموي في المجتمع بشكل كامل .. مشيراً إلى أهمية دور الجامعة الريادي في تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف".



جاء ذلك خلال حضور رئيس الجامعة، اليوم /الثلاثاء/ احتفالية نظمتها الجامعة مع وزارة التضامن الاجتماعي ضمن برنامج "حاضنات الفائقين" لتوزيع أجهزة "لاب توب" للطلاب من ذوى الهمم.. الإعاقة البصرية" بالجامعة.



وأشاد رئيس الجامعة - وفقا لبيان - بالشراكة الفعالة والإيجابية بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي؛ لتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب ذوي الهمم، مقدما الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه البالغ بالطلاب ذوي الهمم.



وأشار إلى أن الجامعة أنشأت مركزًا خاصًا للطلاب من ذوي الهمم، وحصل فريق العمل بالمركز على دورات تدريبية متخصصة بالولايات المتحدة الأمريكية كجزء من البروتوكول الموقع بين جامعة طنطا وهيئة الايمديست، كما تم إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة لتقديم خدمات مختلفة.



وعلى صعيد متصل، افتتح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة طنطا، معرض الأعمال الطلابية والأسر المنتجة، وذلك على هامش الاحتفالية التي نظمتها جامعة طنطا اليوم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.