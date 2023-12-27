رئيس الشاباك يحذر من تهديدات اليمين المتطرف ضد جنرال كبير بالضفة الغربية

زعم رئيس الشاباك، رونين بار، أن القائد الأعلى لجيش الاحتلال في الضفة الغربية قد يكون في خطر بسبب تهديدات اليمين المتطرف.

وحسبما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن القناة 12 العبرية، كتب بار رسالة وجهها إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوج وجميع الوزراء قال فيها إن الانتقادات الموجهة ضد اللواء يهودا فوكس “قد تخلق تهديدا ملموسا لحياته وتسمح له بقتله".

وأضاف “هذا يقوده عدد قليل من الناس، ولكنهم متطرفون”، في إشارة إلى أتباع الحاخام المتطرف الراحل مئير كهانا.

وعزا بار الانتقادات المكثفة لفوكس إلى الإجراءات التي قام بها منذ الحرب في قطاع غزة، مثل تنفيذ الأوامر الإدارية وجمع الأسلحة التي تم توزيعها على فرق الأمن المجتمعي دون رقابة.

ولفت إلى أن “الخطوات التي قام بها قائد القيادة المركزية تسببت في تصعيد حقيقي في الانتقادات الموجهة ضده، والتي تم تقديمها على أنه يداه ملطختان بالدماء، إلى حد اتخاذ قرار بشن ضجة ضده”. في إشارة إلى مبدأ ديني يهودي يسمح بالقتل خارج نطاق القضاء لأي فرد ينوي قتل الآخرين أو إيذائهم.