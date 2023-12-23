وضع اللمسات الأخيرة لمستشفى الكلى والمسالك البولية بجامعة طنطا

أكد دكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه يتم العمل الأن على وضع اللمسات الأخيرة لمستشفى الكلى والمسالك البولية جامعة طنطا تمهيدا لإفتتاحه.

وقال أحمد غنيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن مساحة مستشفى الكلى 900 متر وتتكون من دور أرضي و5 طوابق وبدروم، مؤكدا أن المستشفى تضم 7 اسرة عناية مركزة و 14 سرير عناية متوسطة و2 غرفة رعاية عادية.

عمليات لنقل الكلى.

وتابع عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن مسشتفى الكلى والمسالك البوبة بجامعة طنطا مجهزة بأحدث التجهيزات العالمية وأحدث كبسولات عمليات لنقل الكلى.