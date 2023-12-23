عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تقديم الرعاية الطبية لــ 8067 حالة .. وصرف الدواء بالمجان

جامعة طنطا تطلق 7 قوافل شاملة لدعم مبادرة "حياة كريمة"

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أطلقت جامعة طنطا خلال هذا الشهر 7 قوافل تنموية شاملة لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شملت قرى (عطف أبو هندى مركز قطور، وشبرا قاص مركز السنطة وكفر فيالة مركز المحلة الكبرى، والشين مركز قطور، وكفر الهلاوى مركز كفر الزيات، وميت حبيب مركز سمنود، ومحلة اللبن مركز بسيون بالتنسيق مع محافظة الغربية)، ومؤسسة حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

خلال جولته المسائية.. محافظ الغربية يتابع مشروعات التطوير في طنطا


شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على عدد 8067 حالة من خلال 16 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 536 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

كما قدمت القوافل أيضا الخدمات البيطرية لأكثر 25170 رؤوس ماشية وطيور.

شارك بالقوافل عدد من أعضاء هيئة التدريس والاطباء والصيادلة،وتم توقيع الكشف الطبي في التخصصات التالية: 


455 حالة في جراحة المخ والأعصاب، و789 حالة في عيادة طب الأطفال، و854 بجراحة العظام، و772 بعيادة الأمراض الجلدية، و819 بأمراض الباطنة، و355 بعيادة جراحة المسالك البولية، و829 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و111 بعيادة الجراحة العامة، و426 بعيادة الأمراض الصدرية، و223 بالنفسية والعصبية، و1273 بعيادة طب وجراحة العيون، و177 بعيادة القلب والأوعية، و89 بعيادة الأسنان، و407 بعيادة التحاليل، و143 بعيادة تنظيم الأسرة، و345 بالمبادرات. 

المفوضية الأوروبية: نبحث حزمة دعم مالي أوسع لغزة والضفة الغربية


كما تم تحويل 536 حالة مستشفيات جامعة طنطا بواقع 44 جراحة مخ وأعصاب، 27 أطفال، 57 عظام، 40 جلدية، 21 باطنة، 30 مسالك بولية، 74 انف واذن وحنجرة، 28 جراحة عامة، 42 الصدر،29 نفسية وعصبية،126 طب وجراحة العيون. و18 قلب واوعية دموية.


كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 467 مواطن، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية وتثقيف صحي لأهالي القري عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة.

الوزراء: تنفيذ أعمال التغذية الكهربائية الخارجية لمشروع مركز أورام طنطا الجديد


كما تم توزيع ٣٠٠٠ كتاب للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الاعدادية خلال قوافل الجامعة ولأبناء العاملين بالمستشفيات الجامعية ضمن قوافل المساعدات.
 

وخلال قافلة قرية الشين مركز قطور قدمت كلية العلوم محاضرة عن كيفية صناعة الصابون والمنظفات، كما قدم المركز الرئيسي للخدمات المجتمعية، محاضرات توعوية تناولت خلالها الزواج المبكر وأثاره على المجتمع صحيا ونفسيا، ودور المرأة المصرية المجتمعي السياسي والاجتماعي، وتمكين المرأة المصرية وما له من أثر عليّ استقرارها وتميزها.

أحد أقرباء المشير طنطاوي الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي الخدمات البيطرية الجراحة العام الجلد الضفة الغربية السكر والضغط الزواج المبكر الرعاية الطبية الزي الدكتورة سحر الدكتور محمود الرئاسي الجراحة العامة المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية الكشف الطبي النفسية والعصبية المنظفات المصر المساعدات المرحلة الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. عواصف رملية وترابية في هذه المناطق

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

قرار عاجل من إدارة الزمالك بشأن الجهاز الفني للفريق .. تفاصيل مثيرة

خبر ينتظره الملايين| بشرى سارة بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

موضوعات متعلقة

جنايات طنطا تقضي بالمؤبد في محاكمة المتهمين بإنهاء حياة عجوز بشوارع السنطة

ترشيحاتنا

عضو وفد التفاوض: مصر في 2015 أعلنت مبادئ بشأن سد النهضة وليس اتفاقا

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

إنتر يبتعد بصدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على ليتشي

عضو الوفد المصري يوضح نقطة خلاف رئيسية في مفاوضات سد النهضة |فيديو

مظاهرات في تل أبيب تطالب بعقد صفقة تبادل أسرى مع المقاومة الفلسطينية

مصرفى: كبح جماح التضخم بآلية أسعار الفائدة يؤتى ثماره على المدى البعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بذور رخيصة تحمى من أمراض المخ والقلب

طرق تعزيز الاهتمام بالروح والراحة النفسية

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

طريقة عمل الجلاش الحلو.. بأقل المكونات

فيديو

تهديد أخت نيرة أشرف .. أبرز جرائم الحب في 2023 .. فيديوجراف

بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ