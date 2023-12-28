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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيوحشنا.. عمرو دياب يطرح أولى أغاني ألبوم مكانك

صدى البلد

طرح الهضبة عمرو دياب أغنية “بيوحشنا” أول أغانى ألبومه الجديد “مكانك” عبر تطبيق أنغامى.

أغنية بيوحشنا من كلمات تامر حسين ، ألحان مدين ، توزيع أحمد إبراهيم.

بالتعاون مع “أنغامي”، يطرح الهضبة عمرو دياب اليوم، الخميس، ألبومه الجديد  مكانك والذى تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفا وملحنا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبد المنعم.

صرح المهندس حسام الجمل، رئيس أنغامي مصر وشمال أفريقيا، بأن هذا الألبوم هو ثمرة التعاون بين أنغامي والهضبة عمرو دياب، والذي سيحتوى على مفاجآت كثيرة ترضي جمهور الهضبة وأنغامي. 

ووعد الجمل بأن الفتره القادمة ستكشف عن مفاجآت أفضل وأقوى مع الهضبة الفنان الأول فى الوطن العربي والذي تعتز أنغامي بالشراكة معه.

وطرح عمرو دياب ألبومه الأخير “يا أنا يا لا” فى عام 2021  الذى ضم 12 أغنية أيضا.

عمرو دياب

تصدر عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي "X" بعد أقل من ساعة من إعلانه قرب طرح البومه الجديد والذي يحمل اسم "مكانك".

واستأنف الهضبة عمرو دياب نشاطه الفني خلال الفترة الماضية وعاد لأولى حفلاته في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد فترة من التوقف نظرًا لتفاقم أحداث القضية الفلسطينية وما يحدث لأهلها من عنف وقصف بشكل مستمر.

وغنى عمرو دياب باقة من أشهر أغنياته التى حققت تفاعلا جماهيريا ضخما، مثل  “انت الحظ” و“لو اتساب” و"يوم تلات" و“شكرًا من هنا لبكره".

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