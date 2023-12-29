انقذوا "فريدة".. تعاني من ضمور العضلات الشوكي وتبحث عن العلاج

رصدت كاميرا موقع “صدى البلد” حالة الطفلة فريدة” التي تبلغ من العمر 3 سنوات وتعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي وتطالب والدتها بإنقاذها من خلال توفير تكلفة علاجها لإنقاذ حياتها.



وتحدثت والدة فريدة” إلى عدسة "صدى البلد" قائلة: إنها تعاني من ضمور العضلات الشوكي .



وأضافت أن فريدة” تحتاج إلى علاج اسمة ريسديبلام وتكلفته 950 ألف جنيه.



يُذكر أن الطفلة "فريدة" ولدت لأبوين طبيعيين، لم يظهر عليها شيء رغم أنها أصيبت بالمرض حين ولدتها ولكن اكتشفت والدتها المرض وهي عندها 20 يوم ثم بدأت مرحلة الفحوصات، ورسم أعصاب وعضلات وتحليل جيني، وكان التشخيص بـ"ضمور عضلات شوكي" وأضافت أنها تقوم بجلسات علاج طبيعي وغير قادرة على الجلوس والحركة..

واختتمت والدة فريدة: “نفسي بنتي تعيش وتبقي كويسة”

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