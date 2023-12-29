عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رأيت زوج أختي مع امرأة غيرها فهل أخبرها؟.. اعرف رأي الشرع

الخيانة الزوجية
الخيانة الزوجية

استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال مثير للجدل، تقول صاحبة السؤال "رأيت زوج أختى مع امرأة في مكان ممسكا بيديها، فهل يجوز لي أن أخبر أختي بذلك علما أن بينهما أولاد؟

خطيب المسجد الحرام: الستر نعمة عظيمة لو كشفها الله عن الناس لافتضحوا

صدقة الستر اغتنمها هذه الأيام يفتحها الله عليك من حيث لا تحتسب

الستر

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الستر مبدأ لا ينبغي أن نتخلى عنها في حياتنا ، والتسرع في الإخبار بما تمت رؤيته خطأ كبير ، وعليها أن تنتظر وتصبر وتنصح هذا الشخص.

وأكد أمين الفتوى، أن هذه اللمسة لليد، أولى بها وأحق الزوجة التي في الحلال ، وليس المرأة التي تلمس في الحرام.

وناشد أمين الفتوى، بضرورة الستر وتقديم النصح له، وإن لم يرتدع، فنتركه حتى تنكشف أمره بنفسه.

اختيار شريك الحياة

وعن اختيار شريك الحياة، أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن هناك تسرع شديد في  إنهاء العلاقات الزوجية في سنوات الزواج الأولى،  وهذا يعود إلى مجموعة من الأسباب .

وأضاف علام، في تصريح له، أن من أسباب الطلاق المبكر هو سوء اختيار شريك الحياة من البداية ، وهناك جهل لدى الزوجين بمتطلبات الحياة الزوجية وطريقة إدارة المنزل وتجاوز الأزمات”.

وتابع: " وجدنا أنه من أسباب الطلاق المبكر هو السوشيال ميديا التي تنهي الحياة الزوجية بسبب إحداث قدر من الشكوك حول الحياة الزوجية ".

كما تابع:" تدخل الأهل من أسباب الطلاق  المبكر"، مضيفا:" زواج السيدة خديجة  من رسول الله قام على أسس صحيحة ساهمت في استقرار الأسرة في المنزل النبوي ".

مقومات الزواج الناجح

وقال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن الزواج هو علاقة أبدية متعددة الأبعاد، لذا يجب أن يكون قائما على أصول وقواعد، وليس بغرض النزوة أو التملك والتسلط أو الافتتان أو المصلحة، لتكوين أسرة ومجتمع سوي.

وأضاف أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن القبول والرضا من أهم مقومات الزواج الناجح، وأن التكامل بين الطرفين يمهد كثيرا للزواج الناجح حتى مع اختلاف الطباع، لكن بشرط أن تكون تلك الطباع المختلفة محط إعجاب وتقدير منهما، مبينا أن للحياة الزوجية عدة أركان منها السكن والمودة والرحمة، لافتًا أن المودة هي أقوى هذه الأركان لأن كلا الطرفين يسعى من خلالها بالتودد للآخر، وتعتبر تأكيدا للحب، كما أن الاستقرار الزوجي يتطلب الاحترام والأمان والتقدير.

وبيّن الدكتور المهدي أن ما يعرف بزواج الصالونات ليس بالزواج الفاشل كما يظنه البعض، وإنما قد يحالفه الكثير من التوفيق نظرًا لاعتماده على التناسب والتفكير العام للأسرة، خلاف الزواج القائم على المعرفة السابقة والحب، فقد تغلب على البنت عاطفتها في اختيار شريك حياتها على حساب المصلحة العامة، محذرًا من بعض الشخصيات حال الارتباط، ومنها الشخصية الشكاكة المتعالية سيئة الظن، والشخصية الوجدانية العاشقة لذاتها، وحذر كذلك من الشخص "الهستيري" الذي يهتم بالشكل والمظهر بشكل مبالغ فيه، لأنها شخصية فارغة من الداخل، مشددًا في تحذيره من الشخصية "الإدمانية"، وهي الشخصية الذواقة لكل شيء، والتي دأبت على التجربة والتذوق.

وأضاف، أن التقارب فى التكافؤ مهم جدا، حتى لا يصطدم الطرفان مع اختلاف العادات، وأسلوب الحياة، فلكل وسط عاداته وأسلوبه في إدارة حياته، وأبعاد هذه الإدارة ليست بينهما فقط وإنما تتخطي إلى نطاق الأسرة والبيئة، مشددًا أن التفاوت في التكافؤ يحدث مشاكل كبيرة لا يعالجها إلا الحب العميق بين الطرفين إن وجد.

دار الإفتاء امراة أولاد الستر الزوجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه.. تراجع أسعار الذهب بعد الارتفاعات المتتالية.. اعرف وصل كام

2000 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قفزة غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه مرة واحدة.. شعبة الذهب توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

خطوبة ابنة مدرب الأهلي إليسيا يانكون إلى رائد أعمال مصري.. من هو؟

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 29-12-2023

ضربة موجعة لتجار الدولار في السوق

خالد الغندور ينتقد لاعبي الأهلي: سبحان الله نفس اللعبة

بعد موجة الأمطار الغزيرة الساعات الماضية|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن هذه الظاهرة

ترشيحاتنا

دعاء للميت آخر جمعة في 2023.. 10 كلمات تجعله من المنعمين بقبره

مقتل ضابط إسرائيلي من لواء النحال خلال معركة عنيفة مع القسام

كتائب شهداء الأقصى تتصدى للاحتلال الإسرائيلي بمخيم بلاطة في نابلس

للتحقيقات.. حبس ربة منزل ونجليها سرقوا مسنة وأنهوا حياتها بسوهاج

هام لأصحاب المعاشات.. حقيقة الزيادة الجديدة في يناير

رأيت زوج أختي مع امرأة غيرها فهل أخبرها؟.. اعرف رأي الشرع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان فيفي عبده في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| سعره خرافي

طريقة عمل الشكشوكة.. بمذاق لا يقاوم

غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالتها في أحدث ظهور| شاهد

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يحذر من برودة الشتاء على القلب..من هم الأكثر عرضة لمتحور كورونا الجديد

فيديو

مش هشتغل معاه| رباب ممتاز تعلق على أزمتها مع محمد السبكي .. خاص

عمرو دياب يشعل حفله الغنائي بأغنية قمرين فى السعودية |فيديو

الجمهور بيحب المشاهد الساخنة|تصريح مثير لـ إيناس الدغيدي حول شهرة الفنانين..فيديو

بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ