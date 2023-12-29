داعية إسلامي: يجب التخلص من اليأس والإحباط وتجديد العهد مع الله

قال عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن رسول الله كان إمام الأمل والتفاؤل، متابعا: رسالة رسول الله أحيت الدنيا.

وأضاف عبدالغني هندي، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أنه يجب التخلص من اليأس والإحباط، وتجديد العهد مع الله في كل أمور الحياة لكي يصبح الإنسان في أفضل حال.

واسترسل رسول الله كان يحاسب نفسه قبل أن ينام، والإسلام راعى الحالة النفسية للإنسان ومحاسبته لنفسه.

وشدد على أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا بد من التقرب إلى الله عز وجل.