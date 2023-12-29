قوات الاحتلال الإسرائيلية تزعم تدمير مخبأ لزعيم حماس

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي عن تدمير مخبأ يعتقد أنه يخص يحيى السنوار، أحد قادة حماس في غزة.

ويعتبر السنوار هدفا ذا أولوية قصوى بالنسبة للجيش الإسرائيلي، مع الجهود المستمرة لتحديد موقعه في مناطق مختلفة، بما في ذلك مسقط رأسه في خان يونس.

وبحسب جيش الإحتلال الإسرائيلي، تم اكتشاف شقة السنوار المزعومة في مدينة غزة في الأسابيع الأخيرة. قامت وحدة ياهالوم، باستخدام الوسائل التكنولوجية، بتحديد المخبأ ثم تدميره. ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات تظهر القوات وهي تقوم بتفجير شبكة أنفاق يُزعم أنها وجدت أسفل منزل السنوار.

ورد أن عمق النفق الاستراتيجي الواقع في الطابق السفلي يبلغ حوالي 20 مترا، ويؤدي إلى نفق بطول 218 مترا متعدد الفروع. ولم يقدم الجيش الإسرائيلي تفاصيل عن مكان وجود السنوار أو يؤكد وجوده خلال العملية.

يشكل تدمير المخبأ جزءا من الجهود التي يبذلها جيش الإحتلال الإسرائيلي لاستهداف شخصيات رئيسية داخل حماس مع استمرار العدوان. إن دور السنوار كقائد في المقاومة جعله نقطة محورية في الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس.