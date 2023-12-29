بكرى يطالب وزارة الداخلية بالقبض على نصابين بقرية نشيل بالغربية

ناشد الإعلامي مصطفى بكري وزير الداخلية للقبض على نصابين في قرية نشيل بمركز قطور بالغربية.

وأوضح بكرى خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن عمليات النصب لا تتوقف ولهم طرقهم وحيلهم.

وأضاف بكرى قائلا:" 2 نصابين فيهم واحد عمل عقد إيجار لـ قطعة أرض بقرية نشيل بالغربية، ومن ثم قام برفع قضية لفسخ التعاقد بزعم عدم دفع الإيجار وبهذه الحيلة صدر حكم لصالحه باستلام الأرض".

معاون التنفيذ

وتابع بكرى: اثناء تنفيذ حكم الاستلام شك وارتاب معاون التنفيذ فى الأمر واستدعى مدير الجمعية الزراعية الذى فضح النصابين وأوقف.

وتابع بكرى: بطالب وزارة الداخلية بالقبض على النصابين ومحاكمتهم وكافة المستندات التى تدينهم موجودة".