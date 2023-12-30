فتح باب التقديم المبكر بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية حتى 31 مارس|الرابط والتفاصيل

أعلنت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خبراً ساراً لطلاب وطالبات الإعدادية الباحثين عن فرصة تعليمية متميزة جدا.

حيث قررت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التقديم المبكر بـ المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، حتى 31 مارس 2024

وأوضحت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن باب التقديم المبكر مفتوح في 10 مدارس في 8 محافظات بتخصصات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي، البرمجيات، الصناعات الثقيلة، الروبوتات، التجارة الحديثة، الخدمات المالية وغيرها.

وأوضحت وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الآن الدخول على رابط التقديم المبكر في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية من خلال الضغط على :

https://iatseg.org/admission/

خطوات التقديم في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

ادخل على https://iatseg.org/admission/

ادخل الإسم بالكامل رباعي

اكتب الرقم القومي

اكتب رقم التليفون (لتصلك رسالة عبر الواتساب لإستكمال التقديم)

اكتب البريد الإلكتروني

حدد الصف المقيد به

وضح النسبة المئوية الحاصل عليها في نتيجة الفصل الدراسى السابق

حدد النوع

حدد المحافظة

حدد اسم المدرسة

حدد المدرسة المراد الالتحاق بها

اضغط على تقديم طلب الالتحاق

وبعد تقديم طلبات واستمارات التسجيل، يدخل الطالب امتحانات لقبول الطلاب المرشحين والتي تضعها إدارة المدرسة ، ثم يتم عقد مقابلات شخصية للطلاب المتقدمين مع ممثلين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والشريك من قطاع الأعمال الخاص/العام بكل مدرسة، ومشروع قوى عاملة مصر.

ما هي المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية ؟

جدير بالذكر أن المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هي احدى مكونات مشروع قوى عاملة مصر المُمَوَّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

ويتمثل هدف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في تطوير وتحسين مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، لتنمّية مهارات الطالب وتحسّين بيئة العمل وتقوية مشاركة القطاع الخاص في تنمية القوى العاملة.

أماكن وعناوين المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

مدرسه فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية - تصنيع وصيانة الاسطمبات

الحي السابع مجاورة 53 بالعاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

مدرسه احمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية - تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي

حي ال 40 بجوار المدرسة الزخرفية بأسيوط القديمة، محافظة أسيوط.

مدرسه فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية- التجارة الحديثة

ش. ادمون فرمون بجوار كلية التمريض– سموحة،شرق الإسكندرية، محافظة الإسكندرية

مدرسه فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية - تصنيع وصيانة الاسطمبات

الحي السابع مجاورة 53 بالعاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

مدرسه مصر للتامين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية- التسويق للخدمات المالية

كمين الصفا، طريق الامتداد، المنيا الجديدة، محافظة المنيا.

مدرسه السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تطوير البرمجيات

أكتوبر الجديدة، قطاع د، ال ٨٠٠ فدان شارع صديق المنشاوي بجوار سنتر قطاع د وبجوار مدرسة طلعت حرب للتعليم الأساسي

مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تكنولوجيا إدارة المنشآت.

مدرسة قطعة (1) الكائنة بمنطقة 2600 فدان - حي الحرية - العبور الجديدة – محافظة القليوبية

مدرسة إيفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقيةتشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة.

مدرسة التعليم الأساسي الكائنة في المنطقة (13)- مدينة السادات – محافظة المنوفية.

مدرسة سي إف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة المتطورة.

مدرسة نجع حمادي الثانوية للبنين الكائنة في نجع حمادي بجوار شرطة المسطحات المائية – محافظة قنا.

مدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تشغيل ماكينات سي إن سي والروبوتات.

مدرسة مصطفى كامل الكائنة في شارع أحمد عرابي، ابني بيتك ، المنطقة السادسة ، مقابل عمارات الربوة رقم 11 ، مدينة السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة.

مدرسة إيفا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 1- تشغيل وصيانة معدات الصناعة الدوائية والغذائية. 2- تطوير برمجيات.

مدرسة الزبير ابن العوام الكائنة في جنوب الأحياء ، حي 6 ، مدينة السادس من أكتوبر – محافظة الجيزة.

مزايا المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية