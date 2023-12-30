جوجل تطلق ميزة للسيارات.. ستقرأ لك رسائلك باختصار أثناء القيادة

تنوي شركة “جوجل” الأمريكية الكشف عن ميزة جديدة لنظام أندرويد أوتو الخاص بالسيارات، سيتمكن من الإستعانة بالذكاء الاصطناعي لتلخيص الرسائل، وبالتالي الحد من مخاطر قراءة ومتابعة إشعارات الهاتف أثناء القيادة.

والسبب في ذلك هو تحول الهواتف الذكية لتصبح من أهم شركاء حياتنا اليومية، إلا أن تصفحها أثناء القيادة أمر بالغ الخطورة، وهنا تكمن أهمية الميزة لجعل القيادة آمنة والحد من التشتيت أثناء القيادة، خاصةً مع استقبال عدد كبير من الإشعارات.

وبحسب “جوجل”، سيعمل الذكاء الاصطناعي على تقديم ملخص يحتوى على موجز لأاهم ما جاء بالرسائل، بدلاً من المساعد التقليدي الذى يقرأ كل رسالة بمفردها، وكذلك إعطاء الأولوية للريائل الواردة من “ألجروبات”.

يذكر أن فريقا من الباحثين الأمنيين لدى شركة جوجل Google، اكتشفوا ثغرة أمنية ثامنة تؤثر على مستخدمي متصفح كروم Chrome لهذا العام.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "فوربس" الأمريكية، فإنه بمجرد اكتشاف الثغرة الأمنية التي تحمل رقم CVE-2023-7024، أصدرت شركة جوجل تصحيحا للهجوم الطارئ لجميع مستخدمي متصفح كروم، بعد أن تأكدت من وجود استغلال لهذا الخطأ الأمني.