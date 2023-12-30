روي فيتوريا يوضح سبب اختيار لاعبي الزمالك فتوح وصبحي

كشف الإعلامي الرياضي أحمد حسن، أبرز تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا.

وقال روي فيتوريا: “اخترت فتوح وصبحي لأنهما من العناصر الأساسية للمنتخب.. وقومت بضم عبدالله السعيد للقائمة الأولية لاني كنت معجبا بمستواه وفي الخيار النهائي استبعدناه”.

وتابع: “لا يوجد أي مدرب يستطيع أن يتعهد بتحقيق أي بطولة قبل انطلاقها.. المدرب اللي يوعد ببطولة يبقى وعد غير صادق”.



وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر يناير استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار و اللاعبون هم :

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد أبو جبل

محمد صبحي

عمر كمال

محمد هاني

أحمد حجازي

علي جبر

أحمد سامي

محمد عبد المنعم

أسامة جلال

محمد حمدي

أحمد فتوح

مروان عطية

أحمد نبيل كوكا

محمد النني

محمود حمادة

حمدي فتحي

إمام عاشور

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

مصطفى محمد

محمود كهربا

أحمد حسن كوكا