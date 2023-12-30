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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يوجه سكان غزة باستخدام الطريق الساحلي وسط القتال بخان يونس

الاحتلال
الاحتلال

أصدر الجيش الإسرائيلي ما أسماه 'عدة تعليمات عاجلة' لسكان غزة بشأن ما يقول إنها طرق آمنة وسط قتال مكثف بالقرب من مدينة خان يونس في جنوب غزة.

ونشر جيش الدفاع الإسرائيلي تعليمات باللغة العربية بالإضافة إلى خريطة على X، أن “القتال وتقدم القوات الإسرائيلية في منطقة خان يونس يعني أن المدنيين لا يمكنهم استخدام محور صلاح الدين الرئيسي الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب عبر منتصف غزة”.

وبدلا من ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إنه سيسمح بحركة المساعدات الإنسانية عبر طريق منفصل إلى غرب خان يونس، على طول الطريق الساحلي، مما يسمح بالوصول إلى أجزاء من وسط غزة، بما في ذلك دير البلح، التي تقول الأمم المتحدة إنها مكتظة بالنازحين.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن 'تعليق تكتيكي للأنشطة العسكرية' لمدة أربع ساعات في مخيم رفح في الجنوب للسماح بإعادة الإمدادات الإنسانية.

ونظرًا لنقص الاتصالات والإنترنت في غزة، فمن غير الواضح عدد الأشخاص الذين يعرفون تعليمات الجيش الإسرائيلي.

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