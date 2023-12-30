وزير النقل ومحافظ الدقهلية يتفقدان مشروع الممشى السياحي بالمنصورة

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات يرافقه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، مشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصورة وعدد من مشروعات الطرق والكباري والمحاور والسكك الحديدية بنطاق المحافظة.



جاء ذلك بحضور النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، والنائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ.



وأشار "وزير النقل" إلى أنه جار الانتهاء من مشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصوره لخلق متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصوره والدقهلية.



كما أوضح الفريق كامل، أنه جارٍ الانتهاء من انشاء وصلة السكك الحديدية ( بطرة / بسنديلة ) للربط بين خطي (المنصورة / دمياط) و (شربين / قلين) لخدمة تنقلات الطلاب والمواطنين .



وشملت الجولة الأعمال النهائية لمشروع الممشي السياحي الجديد علي النيل بمدينة المنصوره بإجمالي طول 1,250 متر وبعرض يصل الي 14 متر يضم طريق بعرض 6 متر ليكون ممشي للدرجات والعاب الأطفال بالإضافة إلي كورنيش علي النيل للسير علي الأقدام ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية ، لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة ، ويأتي تنفيذ الممشي طبقا للبروتوكول المبرم بين المحافظه ووزارة النقل متمثله في الهيئة العامه للطرق والكباري.

ويعد مشروع الممشي السياحي الجديد ضمن توجه الدوله لتطوير الوجهات النيلية، وزيادة الأنشطة الترفيهية للمواطنين ، و زيادة أماكن الجذب السياحي وتحسين الصورة البصرية مزوّد بخدمات ومرافق متعددة مع نظام إضاءة ليلي ليقدم خدمة مميزة للمواطنين، لتحقيق الاستفادة الكبرى من نهر النيل فى تمكين المواطنين من الاستمتاع بمنظره الجميل.



كما شملت جولة الوزير ومختار، تفقد مشروع كباري شربين الجاري إنشاؤها ضمن أعمال تطوير المزلقانات والتي تهدف إلى تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين حيث يجري انشاء عدد 3 كباري علوية تم الانتهاء من تنفيذ كوبرى اعلى تقاطع طريق المنصورة / دمياط الغربى وخط سكة حديد شربين /قلين و جاري التجهيز لتنفيذ كوبري اعلى تقاطع طريق المنصورة / دمياط الغربى مع شارع الجيش وكذلك كوبري نزلة الدبوسي والذي يهدف إلى ربط محور شربين بالمدخل الشرقي لمدينة شربين.



وتابع الفريق كامل والمحافظ، جولتهم بتفقد أعمال تطوير و رفع كفاءة طريق شربين / طلخا بطول 20 كم وهو جزء من المحور الطولي دمياط /بنها وحيث ، تتم أعمال رفع الكفاءة باستخدام نظام اعادة تدوير طبقات الرصف FDR ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال وتفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية لسرعة الإنجاز.



كما تفقد وزير النقل ومحافظ الدقهلية، مواقع العمل في مشروع انشاء وتنفيذ وصلة السكك الحديدية ( بطرة / بسنديلة ) بطول 5.250 كم والتي بلغت نسبة تنفيذها 85% وحيث ستساهم هذه الوصلة في الربط ما بين محطة بطرة بخط (المنصورة / دمياط) ومحطة بسنديلة بخط (شربين / قلين) و يأتي انشاء الوصلة في إطار خطة وزارة النقل للتوسع في إنشاء خطوط السكك الحديدية لتسهيل انتقال المواطنين بتوفير وسائل نقل سريعة وآمنة ، كما أن إنشاء هذه الوصلة تساهم في توفير الوقت وزمن الرحلة للقادم من المنصورة لبلقاس وكفر الشيخ والعكس للقادم من كفر الشيخ حتى المنصورة خاصة مع وانه يتم ازدواج خط المنصورة /دمياط وتطوير نظم الإشارات لخط طنطا /المنصورة/ دمياط.

وأيضاً تفقد كلا من الوزير والمحافظ، الأعمال الجارية بمشروع توسعة كوبري الجامعة بالمنصورة من الناحيه الغربيه تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات وزارة النقل ليصبح الكوبري 3 حارة في كل اتجاه مرورا أعلى ميدان “ميت خميس” حتي التقاؤه بدائري المنصورة.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن الرئيس السيسي من أولى أولوياته دعم تنفيذ مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية لخلق محاور مرورية جديده لأنها عصب التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة من مشروعات قوميه متنوعه في كافة القطاعات الخدمية (الصحة - التعليم - الطرق - الصناعة- الزراعة وغيرهم).



وأكد “مختار”، أن ما تشهده الدقهلية من تطوير وإنشاء طرق ومحاور مرورية جديدة في عهد الرئيس السيسي لم تشهده علي مر تاريخها ، بالإضافة إلي تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات الخدمية.



FB_IMG_1703957280785

FB_IMG_1703957260825