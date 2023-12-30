توقعات بانتعاش بورصة مسقط خلال 2024

توقعت بعض الدراسات المالية بأنْ تسجل بورصة مسقط خلال عام 2024م أفضل أداء مقارنةً بالأداء في عام 2023م وأنْ يرتفع المؤشّر العام للبورصة بنحو 15 بالمائة.

أوضح مصطفى أحمد سلمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "المتحدة للأوراق المالية" أنّ الانتعاش المتوقع للبورصة يعزى إلى الاكتتابات المتوقعة والتحول الذي يقوم به جهاز الاستثمار العُماني المتمثل في طرح مزيد من الشركات التابعة له للاكتتاب العام وتنفيذ برنامج الاستدامة المالية لتحفيز الاقتصاد المحلي ودعم البورصة والتفاؤل القوي بآفاق نمو الاقتصاد العُماني في الفترة المقبلة.

أشار لوكالة الأنباء العُمانية إلى أنّ بورصة مسقط طرحت عِدّة مبادرات أبرزها "مزود السيولة" و"صانع السوق " بالإضافة إلى هناك مشروع في مراحله النهائية وهو "اقراض واقتراض الأسهم".

خسائر بورصة مسقط خلال 2023

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "المتحدة للأوراق المالية" إنّ البورصة شهدت في عام 2023 تذبذبًا ما بين ارتفاع وانخفاض لتسجل خسائر اقتربت من 7 بالمائة على نهاية العام، مدفوعة بتراجع جميع القطاعات على رأسها الصناعة الذي تراجع بـ 17 بالمائة ثم القطاع المصرفي بـ 6 بالمائة وقطاع الخدمات بـ 3.7 بالمائة.

وأضاف أن ذلك يعزى إلى استمرار سياسة التشديد النقدي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي انعكس على ارتفاع أسعار الفائدة في المنطقة والعالم ما قلّل من إقبال المستثمرين على الأسهم وكذلك التوترات الجيوسياسية في المنطقة وأحداث قطاع غزة.