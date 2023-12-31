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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يفوز على روما 1-0 ويلاحق إنتر ميلان على الصدارة

صدى البلد

حقق فريق يوفنتوس انتصارا ثمينا على ضيفه روما بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقلص يوفنتوس بانتصاره اليوم، الفارق مع متصدر ترتيب الدوري غريمه إنتر ميلان، إلى نقطتين فقط، بعدما استغل تعثر الأخير بتعادله مع مضيفه جنوى أمس بنتيجة 1-1.

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر والذي يملك 45 نقطة، فيما توقف رصيد روما عند 28 نقطة في المركز السابع.

ويعود الفضل في انتصار يوفنتوس الثمين اليوم على روما، إلى لاعبه الفرنسي أدريان رابيو الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 47، فيما ألغى حكم اللقاء هدفا آخر لليوفي سجله اللاعب فيديريكو كييزا في الدقيقة 88، بداعي التسلل.

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